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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Papa Ambil Rapor, Temani Langkah Baru Anak Bersama Bata

Rabu, 24 Juni 2026 – 14:29 WIB
Papa Ambil Rapor, Temani Langkah Baru Anak Bersama Bata - JPNN.COM
Koleksi Back to School Bata dilengkapi teknologi Antibacterial Protection yang membantu menjaga kesegaran kaki, bantalan empuk untuk kenyamanan penggunaan dalam waktu lama, serta material ringan yang mendukung mobilitas anak sepanjang hari. Foto: Bata

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ajaran baru selalu menjadi awal dari perjalanan baru bagi setiap anak.

Setelah menerima rapor dan menyelesaikan satu fase pembelajaran, mereka bersiap memasuki jenjang berikutnya dengan pengalaman baru, tantangan baru, dan cita-cita yang makin besar.

Di balik momen tersebut, dukungan orang tua memegang peran penting dalam membangun rasa percaya diri anak. Semangat inilah yang juga diangkat melalui kampanye Ayah Ambil Rapor, sebuah inisiatif yang mendorong keterlibatan lebih aktif para ayah dalam perjalanan pendidikan anak, mulai dari hadir saat menerima hasil belajar hingga mendampingi mereka mempersiapkan langkah berikutnya.

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Sejalan dengan semangat tersebut, Bata menghadirkan kampanye Back to School 2026 bertajuk Fresh Steps, Big Goals. Kampanye ini diperkuat melalui kolaborasi dengan komunitas ayah dan figur orang tua untuk mengajak lebih banyak ayah terlibat dalam momen persiapan sekolah anak menjelang tahun ajaran baru.

Fresh Steps, Big Goals mengajak setiap keluarga untuk melihat bahwa setiap langkah kecil yang diambil anak hari ini merupakan awal menuju tujuan yang lebih besar di masa depan.

Melalui kampanye ini, Bata mengajak para ayah untuk tidak hanya hadir saat mengambil rapor, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai momen sederhana yang bermakna, termasuk menemani anak memilih perlengkapan sekolah yang akan mendukung aktivitas mereka sepanjang tahun ajaran baru

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Melalui kampanye Back to School 2026, Bata ingin mengajak lebih banyak ayah untuk hadir dan terlibat dalam momen persiapan sekolah anak sebagai bagian dari dukungan mereka dalam menyambut langkah dan tujuan baru di tahun ajaran mendatang. Sebagai bagian dari kampanye ini, Bata juga berkolaborasi dengan komunitas ayah dan sejumlah figur orang tua untuk mengajak lebih banyak keluarga merayakan momen persiapan sekolah.

Bagi banyak keluarga, persiapan sekolah menjadi lebih dari sekadar melengkapi kebutuhan belajar. Melibatkan anak dalam memilih perlengkapan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitasnya dapat membantu membangun rasa percaya diri sekaligus mempersiapkan mereka menjalani hari-hari sekolah dengan lebih nyaman dan optimal.

Melalui koleksi Back to School 2026, Bata siap menemani langkah anak dengan menghadirkan sepatu sekolah yang ringan, empuk, dan antibacterial.

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TAGS   bata  back to school  sepatu sekolah  Sepatu Bata 
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