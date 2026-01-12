Papa Zola The Movie Jadi Surat Cinta Untuk Ayah

jpnn.com - Film animasi Papa Zola The Movie resmi menyapa penonton Indonesia lewat gelaran gala premiere yang digelar di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).

Adapun acara tersebut tak hanya dihadiri oleh media dan KOL, tetapi juga sejumlah komunitas, termasuk komunitas pengemudi ojek online yang ikut merasakan pesan emosional dalam film itu.

Lebih dari sekadar tontonan animasi keluarga, Papa Zola The Movie hadir membawa makna mendalam tentang perjuangan dan pengorbanan dalam keluarga.

Film itu, bahkan kerap disebut sebagai surat cinta untuk ayah, maupun siapa pun yang setiap hari berjuang demi orang-orang yang dicintainya.

Sutradara sekaligus pengisi suara Papa Zola, Nizam Abdul Razak, mengatakan, sebutan 'surat cinta untuk ayah' bukan datang dari tim produksi, melainkan dari respons penonton yang telah menyaksikan Papa Zola The Movie lebih dulu di Malaysia.

"Itu bukan apa yang kami katakan, tetapi apa yang audiens di Malaysia yang sudah menonton. Mereka yang mengatakan ini adalah surat cinta untuk ayah, untuk seorang ayah," ujar Nizam Abdul Razak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dia mengungkapkan bahwa momen paling menyentuh baginya adalah reaksi penonton setelah menyaksikan film tersebut.

Pasalnya, dia tak kuasa menahan haru ketika melihat hubungan emosional yang tercipta antara anak dan orang tua setelah menonton film Papa Zola The Movie.