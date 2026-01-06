Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Papa Zola The Movie Segera Tayang di Indonesia, Sutradara Cerita Begini

Senin, 12 Januari 2026 – 00:14 WIB
Papa Zola The Movie Segera Tayang di Indonesia, Sutradara Cerita Begini - JPNN.COM
Sutradara, Penulis, sekaligus Pengisi Suara 'Papa Zola', Nizam Abdul Razak (kanan) dan Chief Distribution MD Pictures, Rifky (kiri) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (9/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi Papa Zola The Movie bakal segera meramaikan layar bioskop Indonesia.

Film itu tak hanya menghadirkan aksi dan komedi khas animasi semata, tetapi juga mengangkat tentang sosok ayah.

Sutradara, Penulis, sekaligus Pengisi Suara 'Papa Zola', Nizam Abdul Razak mengungkapkan, karakter tersebut muncul dari semesta BoBoiBoy.

Baca Juga:

Pasalnya, dia mengetahui bahwa series BoBoiBoy punya data penonton yang 70 persen adalah orang dewasa.

"Jadi, kami mau, oke, mau hadirkan watak baru, watak orang dewasa ya. Jadi, wujudnya watak (karakter) Papa Zola," ujar Nizam Abdul Razak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (9/1) 

Semula, Papa Zola hanya karakter pendukung. Akan tetapi, melihat respons penonton yang baik terhadap karakter tersebut, akhirnya berkembang menjadi cerita utama.

Baca Juga:

"Jadi, kami tak menyangka Papa Zola ini akan jadi karakter utama," kata Nizam.

"Tetapi kami lihat, banyak orang yang ingin mengetahui tentang siapa Papa Zola, bagaimana Papa Zola ini datang," tambahnya. 

Film animasi 'Papa Zola The Movie' bakal segera meramaikan layar bioskop Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papa Zola The Movie  Film Animasi  bioskop Indonesia  Film bioskop 
BERITA PAPA ZOLA THE MOVIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp