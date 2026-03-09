Close Banner Apps JPNN.com
Papan Bawah Super League Mendidih, PSM Bisa Terseret

Senin, 09 Maret 2026 – 17:10 WIB
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - JAKARTA - Lima tim di papan bawah klasemen Super League melakoni persaingan seru setiap pekan.

Madura United, Persijap Jepara, PSBS Biak, Persis Solo, dan Semen Padang, sama-sama berupaya keluar dari jerat degradasi.

"PSM Makassar yang berada di peringkat ke-13 juga belum sepenuhnya aman. Dengan hanya menyisakan sepuluh laga dari total 34 pertandingan dalam semusim untuk tiap tim, pergerakan dalam papan klasemen masih bisa terjadi dengan kemungkinan apa pun," kupasan di halaman ILeague.

Dari kalkulasi poin yang ada saat ini, kemenangan yang didapat tiap tim di papan bawah akan memiliki peran besar untuk dapat mengerek posisi di papan klasemen.

Perbedaan poin yang tipis membuat para kontestan di papan bawah terus melipatgandakan motivasi dan semangatnya untuk bangkit.

Untuk saat ini, Persijap menjadi tim dengan grafik yang membaik mulai pekan ke-21. Masih berada di posisi ke-17 di pekan 21, Laskar Kalinyamat merangkak naik step by step di pekan-pekan berikutnya.

TAGS   Super League  klasemen Super League  PSBS vs Semen Padang  PSM Makassar  Madura United  Persijap Jepara  Persis Solo 
