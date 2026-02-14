Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Paparkan Roadmap 2026 di Bangkok, Epson Fokus Inovasi Hijau & Berorientasi di Sektor B2B

Sabtu, 14 Februari 2026 – 22:12 WIB
Paparkan Roadmap 2026 di Bangkok, Epson Fokus Inovasi Hijau & Berorientasi di Sektor B2B
Epson menyelenggarakan media gathering yang dipadukan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, BANGKOK - Epson secara resmi memaparkan peta jalan (roadmap) dan arah strategi bisnisnya untuk 2026.

Dalam rangkaian acara Media Gathering 2025 yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Bangkok, Thailand, Epson menegaskan komitmennya untuk memimpin pasar melalui inovasi teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business (B2B).

Kegiatan strategis ini dihadiri perwakilan media dari berbagai provinsi di Indonesia.

Selain sebagai ajang silaturahmi, forum ini menjadi wadah krusial bagi Epson untuk mensinkronkan visi perusahaan dengan perkembangan kebutuhan industri di tanah air, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang kian menantang.

Jajaran pimpinan Epson menekankan tahun 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran pasar akan pentingnya solusi teknologi yang berkelanjutan (sustainability).

Jajaran pimpinan Epson dalam sambutannya menyampaikan tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi yang semakin efisien dan ramah lingkungan, seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap solusi teknologi berkelanjutan.

Epson percaya performa tinggi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Epson memaparkan arah strategis bisnis dan roadmap 2026 di acara Media Gathering 2025 yang dipadukan dengan FGD di Bangkok, Thailand

Epson  Roadmap 2026  inovasi hijau  B2B  media gathering  Bangkok  teknologi cetak  Bisnis 
