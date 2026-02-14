Paparkan Roadmap 2026 di Bangkok, Epson Fokus Inovasi Hijau & Berorientasi di Sektor B2B

jpnn.com, BANGKOK - Epson secara resmi memaparkan peta jalan (roadmap) dan arah strategi bisnisnya untuk 2026.

Dalam rangkaian acara Media Gathering 2025 yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Bangkok, Thailand, Epson menegaskan komitmennya untuk memimpin pasar melalui inovasi teknologi yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada sektor Business-to-Business (B2B).

Kegiatan strategis ini dihadiri perwakilan media dari berbagai provinsi di Indonesia.

Selain sebagai ajang silaturahmi, forum ini menjadi wadah krusial bagi Epson untuk mensinkronkan visi perusahaan dengan perkembangan kebutuhan industri di tanah air, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global yang kian menantang.

Jajaran pimpinan Epson menekankan tahun 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperluas adopsi teknologi cetak hemat energi.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran pasar akan pentingnya solusi teknologi yang berkelanjutan (sustainability).

Epson percaya performa tinggi tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan.