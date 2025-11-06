PAPDI DKI Salurkan Dana Konser Amal untuk Program Bantu Lansia

jpnn.com - JAKARTA - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang DKI Jakarta kembali menggelar Konser Amal bertajuk “Melodies Through Decades” pada Minggu (2/11) di Usmar Ismail Hall, Jakarta.

Kegiatan ini bagian bentuk kepedulian sosial para dokter spesialis penyakit dalam terhadap masyarakat, khususnya para lansia di DKI Jakarta.

Dana yang terkumpul dari kegiatan konser ini akan disalurkan untuk berbagai program kepedulian terhadap lansia, melanjutkan komitmen PAPDI DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok usia lanjut.

Tahun sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan pada 2024 dan seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan untuk mendukung kesejahteraan para lansia yang tinggal di Panti Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta Selatan.

Ketua PAPDI DKI Jakarta dr. Muhadi, SpPD, K-KV, M.Epid, menyampaikan konser ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wujud sinergi lintas bidang.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara keilmuan, seni, dan kepedulian sosial," kata Muhadi di Jakarta, baru-baru ini.

Sementara itu, dr. Anastasia Asylia, SpPD, K-Ger, selaku Ketua Panitia, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konser ini.

Dia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang berperan aktif, mulai dari penampil hingga sponsor dan donatur yang terlibat.