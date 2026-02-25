Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Papua Connection: Hentikan Segala Bentuk Kekerasan KKB, Lindungi Guru & Nakes

Rabu, 25 Februari 2026 – 20:00 WIB
Papua Connection: Hentikan Segala Bentuk Kekerasan KKB, Lindungi Guru & Nakes - JPNN.COM
Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Papua Connection di Jakarta, Rabu (25/2). Foto: Source for jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Papua Connection menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.

Inisiator Papua Connection Chales Kossay menyampaikan langsung seruan itu saat Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Papua Connection di Jakarta, Rabu (25/2).

Charles mengatakan bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan merupakan isu kemanusiaan yang tidak dapat ditawar. 

Baca Juga:

Menurut dia, mereka merupakan garda terdepan pelayanan publik di Papua, yang keselamatan dan martabatnya harus dijaga, bukan justru menjadi korban kekerasan bersenjata.

“Setiap bentuk kekerasan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah teror kemanusiaan. Tindakan KKB ini tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga merusak harapan masa depan Papua,” kata Charles.

Menurut Charles, persoalan Papua tidak dapat dilihat secara parsial. Dia menambahkan bahwa isu pembangunan, hak asasi manusia, dan keamanan merupakan satu kesatuan yang saling terkait. 

Baca Juga:

"Karena itu, Papua Connection menolak keras kekerasan bersenjata sekaligus menolak provokasi, disinformasi, dan politisasi identitas, termasuk yang memanfaatkan sentimen keagamaan yang dapat memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat Papua,” paparnya. 

Charles juga menekankan dukungan Papua Connection terhadap pembangunan Papua yang berkeadilan, inklusif, dan berperspektif hak asasi manusia. 

Papua Connection menyerukan hentikan segala bentuk kekerasan KKB, lindungi para guru dan nakes di Papua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  papua connection  kekerasan kkb  guru  nakes  Papua 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp