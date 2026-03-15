Papua Matangkan Kesiapan Masa Mudik Lebaran

jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mematangkan persiapan menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah melalui rapat koordinasi lintas instansi di Jayapura.

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek pelayanan masyarakat selama Ramadan hingga masa mudik Lebaran.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, termasuk ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusinya di pasaran.

“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi terkait penanganan Idulfitri. Kita perlu memastikan ketersediaan bahan pokok dan memantau perkembangan harga di pasar,” ujar Fakhiri, Rabu (11/3/2026).

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan layanan publik menjelang Lebaran, di antaranya Pertamina, PT PELNI, maskapai penerbangan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menurut Gubernur, koordinasi lintas sektor diperlukan agar distribusi logistik, layanan transportasi, serta informasi cuaca dapat terpantau dengan baik selama periode arus mudik dan perayaan Idulfitri.

Pemerintah Provinsi Papua juga akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan aman, nyaman, serta didukung ketersediaan kebutuhan pokok yang memadai. (rhs/jpnn)