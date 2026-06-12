Papua: Perang Narasi Abadi

Papua: Perang Narasi AbadiOleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen HubunganInternasional UKI Jakarta
Jumat, 12 Juni 2026 – 16:47 WIB
jpnn.com -
Tidak ada yang benar-benar netral saat berbicara tentang Papua.
Bagi sebagian orang, ia adalah pangkuan Ibu Pertiwi yang sedang berjuang keluar dari keterbelakangan.
Baca Juga:
Bagi yang lain, ia adalah luka sejarah yang tak kunjung usai.
Namun, satu hal yang pasti: Papua bukan sekadar titik di pinggir peta Indonesia.
Ia adalah arena tempat makna-makna besar bertarung—kedaulatan versus kemanusiaan, legalitas versus legitimasi, pembangunan versus pengakuan.
Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa menjadi tontonan dunia?
Dan, siapa sesungguhnya yang paling berpengaruh dalam membentuk cara global memandang Bumi Cenderawasih?