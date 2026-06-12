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JPNN.com - Artikel - Opini

Papua: Perang Narasi Abadi

Oleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen HubunganInternasional UKI Jakarta

Jumat, 12 Juni 2026 – 16:47 WIB
Papua: Perang Narasi Abadi - JPNN.COM
Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen HubunganInternasional UKI Jakarta Laurens Ikinia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com -  

Tidak ada yang benar-benar netral saat berbicara tentang Papua.

Bagi sebagian orang, ia adalah pangkuan Ibu Pertiwi yang sedang berjuang keluar dari keterbelakangan.

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Bagi yang lain, ia adalah luka sejarah yang tak kunjung usai.

Namun, satu hal yang pasti: Papua bukan sekadar titik di pinggir peta Indonesia.

Ia adalah arena tempat makna-makna besar bertarung—kedaulatan versus kemanusiaan, legalitas versus legitimasi, pembangunan versus pengakuan.

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Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa menjadi tontonan dunia?

Dan, siapa sesungguhnya yang paling berpengaruh dalam membentuk cara global memandang Bumi Cenderawasih?

Penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan dialogis, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan kesediaan semua pihak untuk sungguh-sungguh mendengarkan.

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TAGS   Papua  Tanah Papua  Laurens Ikinia  Peneliti 
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