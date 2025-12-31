Para Influencer Kena Teror, PDIP Minta Polisi Usut Pelaku dan Dalang

Rabu, 31 Desember 2025 – 15:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli bersuara keras menyikapi kabar pegiat sosial dan pemengaruh atau influencer menerima teror orang tak dikenal.

"PDI Perjuangan mengecam tindakan teror itu," kata Guntur Romli kepada awak media, Rabu (31/12).

Pria yang juga aktif di media sosial itu meminta polisi bisa mengusut tuntas pelaku dan dalang teror terhadap influencer yang bersuara kritis.

"Ini preseden yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat kita. Harus diungkap, siapa pelaku lapangan dan siapa dalangnya," ujar Guntur Romli.

Dia menuturkan teror sebenarnya tindakan pengecut yang menunjukkan sikap tidak siap berdemokrasi serta memegang amanah kekuasaan.

"Akhirnya menyalahgunakan kekuasaan untuk menebarkan ancaman dan ketakutan. Ingatlah, suara dari rakyat, sekecil dan selemah apa pun harus didengar. Vox Populi Vox Dei. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan," kata Guntur Romli.

Sebelumnya, sejumlah influencer di media sosial menerima teror setelah bersuara keras terhadap penanganan bencana.

Misalnya, seorang influencer di Instagram dengan akun Dj Donny menerima ancaman, karena kediaman pegiat media sosial itu dikirim ayam mati.