Para Kiai Khos NU Bakal Membedah Kitab Zulfa Mustofa di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa karya Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Zulfa Mustofa akan dibedah di Jakarta, setelah dibahas di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang.

Launching dan bedah kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa - Persembahan untuk Umat Kanjeng Nabi SAW itu akan digelar pada Jumat, 10 Juli 2026, pukul 19.00 WIB, di Aula Sakinah Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

Bedah kitab di Jakarta ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Said Aqil, Afifuddin Muhajir, Abdul Ghofur Maimun, Faiz Syukron Makmun, dan Kautsar Nurul Huda Jazuli.

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Kehadiran para narasumber tersebut akan menjadikan forum ini bukan sekadar peluncuran karya, melainkan ruang kajian ilmiah para ulama untuk membaca kitab KH. Zulfa Mustofa dari perspektif tradisi pesantren, ushul fiqh, sanad keilmuan, dan kebutuhan umat hari ini.

Deretan narasumber itu juga memberi bobot tersendiri bagi acara.

Di tengah menguatnya perhatian publik terhadap arah kepemimpinan dan masa depan keilmuan Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar PBNU, forum ini diharapkan menjadi ruang yang menegaskan bahwa tradisi ulama bukan hanya soal panggung organisasi, tetapi juga soal karya, otoritas keilmuan, dan khidmat intelektual kepada umat.

Sebelumnya, Bedah Kitab Ithafu Ummati Al Muqtafa telah digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang, pada Jumat, 19 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus PCNU se-Jawa Timur dari unsur Syuriah dan Tanfidziyah, para pengasuh pondok pesantren, serta para pemerhati kajian keislaman.