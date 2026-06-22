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JPNN.com - Pendidikan

Para Mahasiswa Simak Baik-Baik Permintaan Wamendiktisaintek Biar Tidak Menganggur

Senin, 22 Juni 2026 – 20:01 WIB
Para Mahasiswa Simak Baik-Baik Permintaan Wamendiktisaintek Biar Tidak Menganggur - JPNN.COM
Ilustrasi mahasiswa dalam forum diskusi. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun meningkat. Dalam konteks tersebut, kampus menjadi berperan penting dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh dalam menghadapi perubahan dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia baru mencapai 32,89%.

Di sisi lain, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat pada 2025 bahwa perguruan tinggi setiap tahun meluluskan sekitar 1,26 juta sarjana. 

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Sementara itu, berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 masih berada di angka 4,68%, sedangkan Sulawesi Selatan mencapai 4,95%.

Kondisi ini menegaskan pentingnya peran kampus dalam membekali mahasiswa dengan kemampuan beradaptasi dan daya saing yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia kerja yang semakin dinamis.

Merespons tantangan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan mengajak lulusan perguruan tinggi untuk membangun pola pikir progresif dan terus mengembangkan kapasitas diri agar menjadi lulusan agar menjadi lulusan yang adaptif, terus bertumbuh, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

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“Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang berkualitas, yang selalu dicita-citakan oleh pengemban amanah perguruan tinggi, yakni menciptakan generasi yang unggul, ” ujar Wamen Fauzan, Senin (22/6).

Menurut Wamendiktisaintek, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mental tangguh, serta keberanian untuk terus belajar sepanjang hayat.

Para mahasiswa simak baik-baik permintaan Wamendiktisaintek Fauzan biar tidak menganggur

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TAGS   Wamendiktisaintek  Wamen Fauzan  Pengangguran  Mahasiswa  Perguruan Tinggi 
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