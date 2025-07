Para Pemain Film Ghost in the Cell Akhirnya Diumumkan

jpnn.com, JAKARTA - Para pemain film horor komedi yang berjudul Ghost in the Cell (Hantu di Penjara) akhirnya diumumkan.

Film garapan sutradara Joko Anwar tersebut bakal dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Bront Palarae, Danang Suryonegoro, Endy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro.

Selanjutnya ada nama Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, Jaisal Tanjung, dan Ho Yuhang, serta memperkenalkan Magistus Miftah.

Abimana Aryasatya memimpin jajaran pemeran bertabur bintang dalam Ghost in The Cell (Hantu di Penjara).

Film tersebut sekaligus menandai kembalinya dirinya ke layar lebar, setelah terakhir kali enam tahun silam lewat Gundala (2019), yang juga disutradarai oleh Joko Anwar.

"Ini adalah momen yang membahagiakan bagi saya. Setelah enam tahun, yang ternyata cukup lama juga saya absen dari layar lebar, sekarang kembali dalam genre yang segar, dan kembali bekerja sama dengan sutradara paling bersinar dari generasi saat ini, Joko Anwar,” ungkap Abimana Aryasatya.

Rumah Produksi Come and See Pictures bersiap merilis Ghost in the Cell (Hantu di Penjara) tahun depan.

Setelah sukses di box office dengan genre thriller action dewasa Pengepungan di Bukit Duri, penulis dan sutradara Joko Anwar menggarap genre horor komedi melalui film Ghost in The Cell (Hantu di Penjara).