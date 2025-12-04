Para Pemain Film Ratu Malaka Akhirnya Diumumkan

jpnn.com, JAKARTA - Visinema akhirnya mengumumkan jajaran pemeran utama film aksi kontemporer terbarunya, Ratu Malaka (Queen of

Malacca), dalam sebuah presentasi khusus di JAFF Market 2025.

Disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko, film tersebut menjanjikan pengalaman layar lebar yang mendebarkan dengan skala produksi besar, intensitas aksi tinggi, dan

karakter-karakter kuat yang mendorong cerita.

Dalam sesi itu, Visinema memperkenalkan para pemeran utama: Claresta Taufan, Jihane Almira, Lutesha, Dion Wiyoko, dan Faris Fadjar memberikan gambaran awal di balik salah satu produksi terbesar.

Film Ratu Malaka juga dibintangi oleh Wulan Guritno dan Marcella Zalianty, yang memegang peran khusus dalam struktur cerita.

Naskah Ratu Malaka ditulis oleh Angga Dwimas Sasongko dan Irfan Ramli, menandai kolaborasi terbaru keduanya setelah keberhasilan film aksi 13 Bom di Jakarta. Irfan Ramli, yang terakhir memenangkan Piala Citra FFI 2023 untuk Skenario Adaptasi Terbaik melalui 24 Jam Bersama Gaspar, kembali menghadirkan kekuatan naratif yang memperkokoh dasar cerita film ini.

Ratu Malaka menjadi proyek pertama Angga di kursi sutradara setelah dua tahun, dan sekaligus menjadi filmnya yang paling kompleks dan penuh aksi.

“Kembali di belakang kamera untuk Ratu Malaka terasa seperti rumah. Ini adalah film paling ambisius dan penuh aksi yang pernah saya buat, dengan dunia yang hidup lewat kedalaman cerita dan intensitas aksinya. Di film ini, Kami sedang membangun sesuatu yang epik, segar, dan sangat seru untuk ditonton di layar lebar,” kata Angga Dwimas Sasongko, penulis dan sutradara Ratu Malaka.

Ratu Malaka mengikuti perjalanan tiga perempuan tangguh, diperankan oleh Claresta Taufan, Wulan Guritno, dan Marcella Zalianty, yang persaingan, dan pengaruhnya membentuk dunia kejahatan yang dihuni.