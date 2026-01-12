Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Para Pemecah Rekor Mengirim Ancaman, Termasuk Buat Indonesia

Senin, 12 Januari 2026 – 07:32 WIB
Ganda putra Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae menjuarai Malaysia Open 2026. Foto: badminton photo -bwf

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Tunggal putri An Se Young dan ganda putra Kim Won Ho/Seo Seung Jae mengirimkan pesan yang mengancam kepada para rival mereka, tentu termasuk pebulu tangkis Indonesia.

Setelah menutup 2025 dengan rekor yang mungkin agak lama bakal dipecahkan lagi, yakni memenangi sebelas gelar dalam satu musim, tiga orang Korea itu menjadi juara di ajang pertama BWF World Tour tahun ini, yaitu Malaysia Open 2026 Super 1000.

An mengalahkan Wang Zhi Yi (China) di final.

Cewek Korea berusia 23 tahun itu tampak mengendalikan permainan setelah memenangi gim pertama 21-15 sebelum kemudian kesulitan di gim kedua, tertinggal 9-17.

Namun, yang terjadi selanjutnya adalah penampilan yang tenang, percaya diri, dan penuh stamina.

Poin demi poin, An mengejar ketertinggalan dari Wang, tetap percaya diri meskipun tekanan meningkat, dan akhirnya mengamankan kemenangan 24-22 –memastikan gelar ketiganya di Malaysia Open secara berturut-turut.

“Saya mencoba untuk rileks dan menenangkan diri. Tanpa disadari, saya tiba-tiba unggul. Dari situ, saya terus maju dengan lebih percaya diri. Ini awal yang baik untuk tahun saya. Saya sangat bahagia," kata An Se Young.

Terlepas dari semua yang telah diraih tahun lalu, An bersikeras bahwa dia tidak mengejar angka (rekor).

Siapa saja yang menjadi juara Malaysia Open 2026 Super 1000? Apakah Indonesia tak juga ada prestasi di India Open 2026?

TAGS   India Open 2026  An Se Young  Malaysia Open 2026  Kim Won Ho/Seo Seung Jae  Liu Sheng Shu/Tan Ning  Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping  Kunlavut Vitidsarn 

