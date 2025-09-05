Para Penampil di Hari Pertama Pestapora 2025, Banyak Musisi Bertukar Lagu

Jumat, 05 September 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2025 digelar di Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta mulai hari ini, Jumat (5/9) sampai Minggu (7/9).

Pada hari pertama, Pestapora 2025 bakal menyuguhkan sejumlah penampilan spesial berupa musisi yang bertukar lagu dengan musisi lainnya.

Beberapa di antaranya yang sangat dinantikan yakni Iwan Fals x Ebiet G Ade, Slank x Sal Priadi, Soneta Group x Maliq & D'Essentials, dan sebagainya.

Hari pertama Pestapora 2025 bakal berlangsung mulai 09.00 hingga sekitar 20.00 WIB. Boss Creator selaku promotor bakal mengadakan salat Jumat berjamaah di venue dengan imam dan khatib yakni Rhoma Irama.

Selain itu, ratusan musisi juga siap beraksi dalam beberapa panggung Pestapora 2025.

Berikut beberapa penampil Pestapora 2025 di hari pertama, Jumat (5/9):

Pestapora Stage: Iwan Fals x Ebiet G Ade, Slank x Sal Priadi, Juicy Luicy (membawakan Peterpan), Soneta Group x Maliq & D'Essentials, Kangen Band (membawakan Sheila on 7).

Sat Set Stage: Teddy Adhitya, Thirteen with Jodi, Banda Neira (membawakan Efek Rumah Kaca), Danilla on 7.