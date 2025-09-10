Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Para Penampil Spesial di Synchronize Fest 2025

Rabu, 10 September 2025 – 19:19 WIB
Para Penampil Spesial di Synchronize Fest 2025 - JPNN.COM
Konferensi pers Synchronize Fest 2025 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (10/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2025 segera digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 3, 4, 5 Oktober 2025 mendatang.

Pada edisi satu dekade Synchronize Fest, manifestasi semangat kolaborasi diangkat dalam tema besar 'Saling Silang' yang lahir dari simbol sederhana angka romawi untuk sepuluh, 'X' dan kemudian dimaknai sebagai tanda pertemuan lintas zaman, lintas genre, lintas energi.

Semangat kolaborasi tersebut diwujudkan dengan menggandeng kolektif seni kontemporer ruangrupa. demajors yang menjadi ibu kandung Synchronize Fest dan ruangrupa sama-sama menapaki usia 25 tahun pada 2025.

Kolaborasi dua entitas yang berangkat dari semangat inklusivitas seni tersebut dapat dilihat di Hall D2 JIExpo. Di area itu ruangrupa dan demajors tidak sekadar memajang karya, melainkan membuka portal, musik dan seni rupa bertabrakan jadi kosmos baru.

Perupa yang terlibat dalam pameran tersebut antara lain ruangrupa (Jakarta), Serrum (Jakarta), Grafis Huru Hara (Jakarta), Forum Sudut Pandang (Palu), Gelanggang Olah Rasa (Bandung), Hysteria (Semarang), Komunitas Gubuak Kopi (Solok), Komunitas KAHE (Maumere), Rumah Budaya Sikukeluang (Pekanbaru), Serbuk Kayu (Surabaya), SIKU Ruang Terpadu (Makassar), Sinau Art (Cirebon), TrotoArt (Jakarta), dan puluhan nama lainnya.

"Dalam tubuh Synchronize, ‘Saling-Silang' bukan jargon, melainkan praktik yang hidup,” kata David Karto, Director of Festival Synchronize Fest di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (10/9).

Ade Darmawan, inisiator ruangrupa mengatakan bahwa demajors dan ruangrupa tumbuh bersama selama 25 tahun.

Menurutnya, bidang yang ditekuni berbeda, tetapi orang-orang yang terlibat tidak jauh beda.

TAGS   Synchronize Fest 2025  Synchronize Fest  Jadwal Synchronize Fest 2025  Tiket Synchronize Fest  demajors  ruangrupa 
