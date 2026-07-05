Para Pencinta Sneakers Lokal Merapat, Spokats Kini Buka di Bekasi

jpnn.com - Setelah membuka store pertamanya di Gandaria City, kini Spokats resmi membuka store keduanya di Pakuwon Mall Bekasi.

Membawa konsep multi-brand local footwear store, Spokats hadir dengan store yang lebih luas, pilihan brand yang semakin lengkap, serta pengalaman belanja yang lebih nyaman untuk para pengunjung.

Melalui konsep curated multi-brand store, pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan brand lokal tanpa perlu berpindah-pindah toko.

Founder Spokats by Grebe, Triangga mengatakan, Spokats lahir dari mimpi besar untuk menjadi pusat sepatu lokal terbesar di Indonesia.

"Kami punya mimpi kayak negara-negara lain, kayak tadi yang saya bilang Jepang punya Atmos, Amerika punya Foot Locker, UK punya JD Sport, ya kita Indonesia punya Spokats," ujar Triangga di kawasan Bekasi, Jawa Barat, baru baru ini.

Dia juga mengungkapkan alasan Bekasi dipilih sebagai lokasi toko kedua.

"Alasan kami membuka toko di Bekasi karena melihat antusiasme positif dari teman-teman yang banyak berkomentar di media sosial kami dan bertanya kapan Spokats hadir di Bekasi," ucap Triangga.

Melihat antusiasme tersebut, akhirnya Spokats pun membuka toko keduanya di Pakuwon Mall Bekasi.