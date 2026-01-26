Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Para Perasuk Dapat Sambutan Luar Biasa di Sundance 2026

Senin, 26 Januari 2026 – 12:12 WIB
Para Perasuk Dapat Sambutan Luar Biasa di Sundance 2026 - JPNN.COM
Film terbaru Wregas Bhanuteja, Para Perasuk (Levitating) baru saja menggelar world premiere di Sundance International Film Festival 2026. Foto: Rekata Studio/Poplicist

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Film terbaru Wregas Bhanuteja persembahan Rekata Studio, Para Perasuk (Levitating) baru saja menggelar penayangan perdana (world premiere) di Sundance International Film Festival 2026.

Dalam penayangan perdana pada 24 Januari 2026 waktu Amerika Serikat, Para Perasuk mendapat sambutan meriah hingga standing ovation dari para penonton.

Sambutan tersebut menjadi awal baik perjalanan film Para Perasuk yang juga akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Baca Juga:

Para Perasuk dibintangi Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, serta superstar internasional Anggun.

Di Sundance 2026, Para Perasuk juga berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition. Menandai pertama kalinya film Indonesia terseleksi di program tersebut sejak 13 tahun terakhir.

Dalam film Para Perasuk, Wregas mengeksplorasi kisah pencarian obsesif dari anak muda bernama Bayu untuk menjadi perantara roh, di saat kekuatan dari luar tengah mengancam desanya.

Baca Juga:

Dia juga dengan piawai mengeksplorasi fenomena kerasukan menjadi sebuah pengalaman komunal masyarakat, alih-alih sekadar sebagai sesuatu yang eksotis.

“Kerasukan dan adanya ritual sambetan di film ini ditampilkan sebagai pengalaman komunal sehari-hari, momen-momen di mana orang-orang keluar dari rutinitas mereka, melepaskan tekanan, dan terhubung kembali dengan sesama,” ungkap Wregas Bhanuteja.

Film terbaru Wregas Bhanuteja persembahan Rekata Studio, Para Perasuk (Levitating) baru saja menggelar penayangan perdana di Sundance 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Para Perasuk  Film Para Perasuk  Wregas Bhanuteja  Sundance Film Festival 2026  Sundance 
BERITA PARA PERASUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp