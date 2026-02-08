Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Para Taruna Akpol Penyelamat Bocah Hanyut di Aceh Tamiang Diganjar Penghargaan

Minggu, 08 Februari 2026 – 15:14 WIB
Para Taruna Akpol Penyelamat Bocah Hanyut di Aceh Tamiang Diganjar Penghargaan
Para Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) dan personel Polda Aceh menerima penghargaan atas aksi kemanusiaan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Foto: dok sumber

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Para Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) dan personel Polda Aceh menerima penghargaan dari Kapolda Aceh, Irjen Polisi Marzuki Ali Basyah dan Bupati Aceh Tamiang Irjen Polisi (purn) Armia Fahmi.

Penghargaan tersebut diberikan dalam aksi kemanusiaan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Kapolda Aceh Irjen Marzuki mengatakan kehadiran para Taruna Akpol, personel Polda Aceh dan jajaran, serta personel BKO Polri di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya, merupakan dedikasi terbaik dalam penanganan bencana yang menimpa Provinsi Aceh.

“Kehadiran semua orang di sini sangat dibutuhkan sebagai wujud nyata dari pengabdian Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” kata Marzuki dilihat dari sebuah video yang beredar pada Sabtu (7/2).

Untuk itu, Marzuki menekankan kepada seluruh personel Polri yang dikerahkan ke wilayah terdampak bencana supaya memberikan pelayanan terbaik.

Bahkan, kata dia, tidak hanya di wilayah terdampak bencana saja, tetapi harus dipertahankan nilai-nilai Tribrata Polri di manapun seluruh personel berada.

“Saya mohonkan kepada seluruh personel, pertahankan di mana anda berada. Jadilah seperti lilin. Walaupun dia hancur lebur, dia bisa menerangi orang sekitar. Walaupun di sini sudah musibah, anda hadir akan memberi manfaat kepada masyarakat, anda adalah bagian dari lilin tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah Taruna Akpul sebagai peserta Latsitardanus telah sigap membantu seorang warga yang hampir hanyut di Sungai Aceh Tamiang, sehingga nyawa korban dapat tertolong dengan penanganan yang cepat dari tim medis.

Kehadiran para Taruna Akpol di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya, merupakan dedikasi terbaik dalam penanganan bencana

