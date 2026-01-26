Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Food

Parade 130 'Mie Nusantara' Cetak Rekor MURI di Malang

Senin, 26 Januari 2026 – 21:11 WIB
Institut Asia Malang dan Mi Bola Mas mencetak rekor MURI lewat penyajian 130 menu mi Nusantara. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MALANG - Kolaborasi antara Institut Asia Malang dan Mi Bola Mas mencatatkan pencapaian baru melalui gelaran Parade Mi Nusantara di Kota Malang.

Kegiatan tersebut berhasil meraih pengakuan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penyajian 130 kreasi menu mi Nusantara dalam satu rangkaian acara.

Pencapaian ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 50 tahun Mi Bola Mas yang telah berdiri sejak 1976.

Dalam kolaborasi tersebut, Mi Bola Mas berperan sebagai mitra utama dengan menyediakan bahan baku sekaligus mendukung eksplorasi kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan menu berbasis cita rasa Nusantara.

Parade mi Nusantara merupakan puncak implementasi mata kuliah Business Practice dan Technology in Practice di Institut Asia Malang.

Melalui mata kuliah tersebut, mahasiswa dilibatkan langsung dalam proses bisnis, mulai dari riset produk, produksi, pengelolaan pemesanan berbasis digital, hingga strategi pemasaran dan penjualan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan sistem pre-order berbasis teknologi.

Dalam pelaksanaannya, sekitar 4.000 porsi mi berhasil disajikan dan dijual kepada masyarakat, menunjukkan efektivitas penerapan sistem bisnis digital dalam kegiatan tersebut.

TAGS   Institut Asia Malang  Mi Bola Mas  Parade Mie Nusantara  Rekor Muri 

