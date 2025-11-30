Parade Kalkun

jpnn.com - Saya telat tahu: Parade Thanksgiving di New York tahun ini sudah bisa live streaming dengan cara baru. Menyesal. Kemarin tidak melihat live-nya.

Parade itu, tahun ini, berumur 101 tahun. Masih tetap menjadi Parade Thanksgiving yang paling hebat. Pun di era digital ini, parade New York bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Yang menonton secara live pun mencapai 10 juta orang.

Kini untuk menonton Parade New York memang tidak harus pergi ke New York. Bahkan tidak perlu membeli tiket VVIP. Digital live-nya bisa dipesan seolah Anda sedang duduk di tribun VVIP. Bisa juga pesan di sudut pandang mana pun. Istilahnya: multiview streaming. Untuk itu drone-drone berkamera dikerahkan di berbagai sudut pandang.

Balon-balon yang ikut parade pun sudah disesuaikan dengan zaman digital. Balon-balon itu sudah disertai efek augmented reality. Penonton live streaming bisa melihat balon-balon itu lebih hidup –dibanding nonton langsung di New York.

Efek augmented reality itu disertakan karena balon-balon yang ikut parade didominasi model tokoh-tokoh animasi. Balon-balon itu begitu besarnya sehingga akan sulit kalau misalnya akan ikut parade di Indonesia –parade apa ya yang terkenal di Indonesia?

Ukuran balon itu banyak yang setinggi gedung enam lantai. Dan itu menjadi ciri khas Parade New York. Parade Chicago lebih didominasi marching band. Juara-juara dari berbagai wilayah Amerika kumpul bersaing di Chicago. Sedang parade Philadelphia didominasi tema-tema keluarga dan Natal.

Thanksgiving tahun ini ditandai dengan rekor terbanyak orang mudik di Amerika. Juga ditandai dengan mahalnya daging kalkun –sajian wajib acara makan-makan Thanksgiving.