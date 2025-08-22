Parade Seni Budaya Hari Jadi ke-80 Jawa Tengah Jadi Ajang Promosi Pariwisata

jpnn.com, SEMARANG - Parade Seni Budaya dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah berlangsung meriah, meskipun sempat diguyur hujan pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Digelar di Jalan Pahlawan Kota Semarang, parade tersebut menampilkan berbagai kesenian tradisional di kabupaten/kota di Jawa Tengah, di antaranya atraksi barongan dari Kudus, tarian kebo dari Cilacap, tarian rebana dari Demak, dan lain sebagainya.

Tampak antusiasme pengunjung uang menyaksikan penampilan demi penampilan yang disuguhkan.

Baca Juga: Taiwan Travel Fair 2025 Menjadi Puncak Perayaan Kerja Sama Pariwisata dengan RI

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan parade seni budaya itu untuk mengenalkan budaya yang ada di kabupaten/kota di Jateng, sekaligus promosi pariwisata.

Taj Yasin pun memberi apresiasi antusiasme masayarakat. Dia menilai kesenian tradisional masih memikat daya tarik masyarakat.

"Sehingga dengan ini juga, kami bisa bikin roadmap (peta jalan). Apa saja yang dibutuhkan atau digemari oleh wisatawan yang masuk ke Jawa Tengah," katanya.

Taj Yasin mengatakan agenda-agenda parade seni budaya menjadi kalender even yang tertata. Dimulai dari tiap kabupaten/kota, supaya menarik wisatawan agar bisa memperpanjang lama tinggal di wilayah tersebut .

"Tidak kalah penting dengan adanya parade seni budaya ini, kita menghormati bagaimana pemikiran leluhur kita, kebudayaan kita," ucapnya.