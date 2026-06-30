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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Paraguay Bikin Sejarah setelah Depak Jerman, Presiden Tetapkan Libur Nasional

Selasa, 30 Juni 2026 – 15:08 WIB
Paraguay Bikin Sejarah setelah Depak Jerman, Presiden Tetapkan Libur Nasional - JPNN.COM
Selebrasi Paraguay seusai melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Jerman di Boston Stadium, Boston, Selasa (30/6) pagi WIB. Foto: X/@FIFAcom

jpnn.com - Paraguay menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026

Los Guaranies sukses menumbangkan raksasa Eropa, Jerman, sekaligus mengukir sejarah yang langsung dirayakan dengan penetapan libur nasional oleh Presiden Santiago Pena.

Bertanding di Boston Stadium, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB, Paraguay tampil penuh semangat dan memaksa Jerman angkat koper di babak 32 besar. 

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Julio Enciso sempat membawa Paraguay unggul pada waktu normal sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan untuk Der Panzer.

Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Paraguay tampil lebih tenang dan akhirnya menang 4-3 untuk memastikan tiket ke babak 16 besar.

Keberhasilan ini terasa sangat spesial. Paraguay akhirnya kembali bersinar di panggung dunia setelah gagal lolos ke tiga edisi Piala Dunia sebelumnya, yakni 2014, 2018, dan 2022.

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Kemenangan bersejarah atas Jerman pun langsung disambut euforia di seluruh negeri.

Presiden Paraguay Santiago Pena bahkan tak menunggu lama untuk merayakan momen tersebut. Melalui akun media sosial X, dia mengumumkan libur nasional sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan skuad Paraguay.

Paraguay mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Jerman. Presiden Santiago Pena langsung menetapkan libur nasional.

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TAGS   Paraguay  Jerman  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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