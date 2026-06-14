Paramount Gading Serpong Perkuat Ekosistem Hunian dan Komersial Terpadu Berkelanjutan

jpnn.com, TANGERANG - Paramount Gading Serpong terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kawasan perkotaan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Konsep sustainable urbanization menjadi fondasi utama dalam setiap pengembangan kawasan, dengan menghadirkan lingkungan yang terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan keberlanjutan generasi mendatang.

Tidak hanya mengembangkan hunian dan area komersial, Paramount Gading Serpong juga aktif membangun ekosistem kehidupan masyarakat melalui kegiatan komunitas, aktivitas sosial, ruang publik, serta lifestyle hub yang menjadi pusat interaksi warga.

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Sejumlah titik keramaian kini berkembang di berbagai area, mulai dari Hampton Square, sentra kuliner Taman Rasa, hingga Maggiore Hills Park yang berada di sempadan Danau Cihuni seluas sekitar 32 hektare.

Sisi selatan Paramount Gading Serpong menjadi salah satu kawasan komersial paling dinamis di Tangerang Raya. Area ini dikembangkan dengan konsep commercial strip dan pedestrian walk yang luas, nyaman, serta ramah pejalan kaki.

"Konsep tersebut menghadirkan pengalaman restaurant-hopping hub, sehingga pengunjung dapat berpindah dari satu tenant ke tenant lain secara mudah dalam satu kawasan yang terintegrasi," kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Ferry John Sihombing, Minggu (14/6).

Deretan area komersial seperti Maggiore, Pisa Grande, Sorrento, Verona, Hampton, hingga Aniva kini menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menikmati kuliner, lifestyle experience, pertemuan bisnis, maupun momen kebersamaan bersama keluarga.

Daya tarik kawasan juga terlihat dari tingginya permintaan pasar, termasuk pada produk terbaru Maggiore Signature West yang terserap pasar secara optimal sejak diluncurkan pada Januari 2026.