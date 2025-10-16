Paramount Land Bidik Pasar Premium, Tawarkan Hunian Mewah di Selatan Jakarta

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Land menghadirkan proyek residensial unggulan, Matera Signature, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian premium.

Matera Signature merupakan kelanjutan konsep Matera Residences yang diluncurkan pada akhir 2022 dan mendapat sambutan positif konsumen.

“Melihat tingginya minat masyarakat terhadap properti hunian high-end khususnya Matera Residences, kami menghadirkan Matera Signature," kata Direktur Planning & Design Paramount Land, Henry Napitupulu, Kamis (16/10).

Proyek hunian mewah itu mengusung konsep ‘The Ultimate Luxury Living’.

Mereka menawarkan kemewahan menyeluruh, mulai dari lokasi, desain arsitektur, kualitas bangunan, hingga fasilitas eksklusif.

Ada berbagai optimalisasi dari segi visual, tata ruang, hingga fasilitas kawasan, di antaranya ukuran bangunan yang lebih besar, jalan klaster yang lebih luas yakni mulai dari ROW 12, serta kenyamanan ekstra melalui area terbuka hijau yang lebih luas.

Ada juga bergaya Modern American Classic berkarakter simpel, tetapi eksklusif dan mewah, dengan dominasi warna putih dan aksen hitam.

“Tipe ukurannya ada dua, yaitu L10x20 dan L12x20, dengan bangunan 2 lantai dan berbagai keistimewaan pada area eksterior serta interior masing-masing," ujarnya.