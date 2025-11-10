Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Paramount Petals Luncurkan Indica Grande, Harga Mulai Rp 1,5 Miliar

Senin, 10 November 2025 – 18:24 WIB
Paramount Petals meluncurkan Indica Grande, area komersial terbaru di koridor barat Jakarta yang ditawarkan dengan harga mulai Rp 1,5 miliar. Foto dok. Paramount Land

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Petals, kota mandiri seluas 400 hektare di koridor barat Jakarta resmi meluncurkan area komersial terbaru bernama Indica Grande.

Kawasan ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan skala bisnis, sekaligus menjadi destinasi komersial baru yang prospektif di Tangerang.

"Indica Grande hadir dalam bangunan dua lantai dengan desain fasad modern bernuansa natural dan elegan," kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave, Senin (10/11).

Berlokasi di sisi selatan Paramount Petals dengan total luas 1,8 hektare, Indica Grande merupakan area komersial terbesar yang pernah dikembangkan Paramount Land hingga saat ini.

Kawasan ini terbagi menjadi dua zona utama: area ruko komersial seluas 1,4 ha dan juga arena olahraga modern.

Lokasinya hanya dua menit dari South Gate dan Community Club Paramount Petals, kawasan ini dikelilingi empat klaster hunian, yaitu Aster, Canna, Gardenia, dan Lily.

Dipasarkan dalam ukuran L4,5x10 dan L4,5x12 untuk tipe regular, properti komersial Indica Grande ditawarkan mulai dari Rp1,5 miliar, menjadikannya peluang menarik untuk pelaku usaha maupun investor properti.

"Indica Grande dirancang gateless dan multi-access, memberikan fleksibilitas tinggi untuk berbagai jenis bisnis seperti kuliner, barbershop, petshop, dan lainnya," lanjutnya.

