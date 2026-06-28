Paramount Petals Serah Terima Perdana Klaster Lily, Perkuat Posisi Kota Mandiri Baru

Minggu, 28 Juni 2026 – 10:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Petals resmi memulai serah terima (handover) perdana Klaster Lily kepada konsumen.

Sebanyak 70 unit diserahkan pada tahap pertama tahun ini, menandai komitmen pengembang dalam memenuhi target pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan konsumen melalui penyerahan unit tepat waktu.

"Serah terima ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan Paramount Petals sebagai kota mandiri terintegrasi di koridor barat Jakarta," kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Ferry John Sihombing dalam keterangannya dikutip Minggu (28//6).

Menurutnya, sejak diluncurkan pada Juli 2024, Klaster Lily mendapat respons positif dari masyarakat maupun investor yang melihat potensi kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru.

"Penyerahan unit sesuai jadwal juga memperkuat keyakinan konsumen terhadap kualitas pengembangan yang dilakukan Paramount Petals," ujarnya.

Direktur Project Management Paramount Land, Cok Putra Tri Utama, menyampaikan bahwa pembangunan Klaster Lily berhasil diselesaikan sesuai rencana.

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Dia menambahkan pengembangan kawasan akan terus dilanjutkan, termasuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah akses tol langsung Paramount Petals yang akan terhubung ke ruas Tol Jakarta–Tangerang KM 25.