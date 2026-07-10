Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Paramount Petals Tawarkan Hunian Premium dengan Akses Tol Langsung, Harga Mulai Rp1,6 M

Jumat, 10 Juli 2026 – 19:38 WIB
Paramount Petals Tawarkan Hunian Premium dengan Akses Tol Langsung, Harga Mulai Rp1,6 M - JPNN.COM
Paramount Petals menawarkan hunian premium dengan akses tol langsung, harga mulai Rp1,6 M. Foto dokumentasi Paramount

jpnn.com, TANGSEL - Paramount Petals kembali memperluas pilihan hunian di kota mandiri yang dikembangkannya dengan meluncurkan Klaster Mimosa, kawasan residensial bergaya American Classic yang dipasarkan mulai Rp1,6 miliaran.

Peluncuran ini sekaligus mempertegas komitmen menghadirkan hunian premium yang didukung pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas kawasan yang terus berkembang.

"Mimosa dirancang dengan konsep premium within reach untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian modern yang nyaman sekaligus memiliki nilai investasi jangka panjang," kata Direktur Planning & Design Paramount Land, Henry Napitupulu, Jumat (10/7).

Baca Juga:

Mengusung desain American Classic yang elegan dengan atap mansard berbahan bitumen, jendela berukuran besar, pencahayaan bergaya klasik, serta detail arsitektur pada bagian fasad yang memperkuat karakter hunian. 

"Tata ruangnya juga mengadopsi konsep open plan sehingga memberikan kesan lebih lapang dan fleksibel," ujarnya.

Selain desain premium, setiap unit dilengkapi taman belakang yang lebih luas guna memaksimalkan ventilasi silang dan kenyamanan penghuni.

Baca Juga:

Kawasan ini juga menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih banyak dibandingkan klaster sebelumnya, mulai dari green corner, foyer garden, pocket garden, green spine, hingga area bermain anak.

Peluncuran Mimosa dilakukan di tengah perkembangan pesat Paramount Petals sebagai kota mandiri di koridor barat Jakarta.

Paramount Petals menawarkan hunian premium dengan akses tol langsung, harga mulai Rp1,6 M

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Paramount Petals  hunian premium  Ruang Terbuka Hijau  akses tol 
BERITA PARAMOUNT PETALS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp