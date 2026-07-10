Paramount Petals Tawarkan Hunian Premium dengan Akses Tol Langsung, Harga Mulai Rp1,6 M

jpnn.com, TANGSEL - Paramount Petals kembali memperluas pilihan hunian di kota mandiri yang dikembangkannya dengan meluncurkan Klaster Mimosa, kawasan residensial bergaya American Classic yang dipasarkan mulai Rp1,6 miliaran.

Peluncuran ini sekaligus mempertegas komitmen menghadirkan hunian premium yang didukung pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas kawasan yang terus berkembang.

"Mimosa dirancang dengan konsep premium within reach untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian modern yang nyaman sekaligus memiliki nilai investasi jangka panjang," kata Direktur Planning & Design Paramount Land, Henry Napitupulu, Jumat (10/7).

Mengusung desain American Classic yang elegan dengan atap mansard berbahan bitumen, jendela berukuran besar, pencahayaan bergaya klasik, serta detail arsitektur pada bagian fasad yang memperkuat karakter hunian.

"Tata ruangnya juga mengadopsi konsep open plan sehingga memberikan kesan lebih lapang dan fleksibel," ujarnya.

Selain desain premium, setiap unit dilengkapi taman belakang yang lebih luas guna memaksimalkan ventilasi silang dan kenyamanan penghuni.

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Kawasan ini juga menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih banyak dibandingkan klaster sebelumnya, mulai dari green corner, foyer garden, pocket garden, green spine, hingga area bermain anak.

Peluncuran Mimosa dilakukan di tengah perkembangan pesat Paramount Petals sebagai kota mandiri di koridor barat Jakarta.