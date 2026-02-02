Paramount Petals Tawarkan Konsep One-Stop Living dengan Akses Tol

jpnn.com - JAKARTA - Gairah pasar properti di Tanah Air tetap menunjukkan sinyal positif menjelang Imlek 2026 (Kuda Api).

Peralihan Bukan sekadar pergantian kalender, melainkan momentum refleksi bagi masyarakat untuk lebih jeli melihat peluang investasi.

Di tengah dinamika ekonomi, sektor properti tetap menjadi salah satu instrumen "safe haven" yang menjanjikan return di masa depan. Hal ini didukung kondisi bahwa 2026 merupakan fase pemulihan moderat pada sektor perumahan.

"Hal ini ditopang oleh tren digitalisasi, keberlanjutan, dan stabilitas makro ekonomi. Dorongan kebijakan fiskal akan memperkuat keyakinan investor terhadap sektor properti terutama untuk jangka menengah," kata pengamat properti Anton Sitorus, belum lama ini.

Salah satu stimulus utama yang menjaga gairah industri ini adalah kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027.

Kebijakan ini dinilai krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi transaksi properti di tengah dinamika ekonomi global.

Pasar properti di wilayah Jabodetabek masih didominasi oleh permintaan terhadap hunian tapak (landed house). Kawasan penyangga seperti Tangerang dan Bogor tetap menjadi destinasi favorit, terutama bagi kelompok end-user dan keluarga muda yang mencari rumah pertama mereka.

Kenaikan nilai properti di kawasan penyangga juga didorong oleh peningkatan konektivitas yang semakin terintegrasi. Pembangunan jalan tol baru serta perluasan jaringan transportasi publik seperti LRT dan MRT menjadi daya tarik utama bagi konsumen, karena memberikan kemudahan aksesibilitas dari dan menuju pusat kota.