Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Parfum Berkualitas Dinilai dari Performa, Bukan Sekadar Semprotan Pertama

Kamis, 30 Juli 2026 – 07:46 WIB
Parfum Berkualitas Dinilai dari Performa, Bukan Sekadar Semprotan Pertama - JPNN.COM
Kualitas parfum kini dinilai dari ketahanan dan perkembangan aromanya setelah digunakan seharian, bukan hanya semprotan pertama. Foto: BP

jpnn.com, JAKARTA - Konsumen parfum di Indonesia mulai mengubah cara memilih produk wewangian.

Jika sebelumnya aroma pada semprotan pertama menjadi pertimbangan utama, kini makin banyak yang memerhatikan ketahanan aroma, wangi di kulit, serta kenyamanan dipakai sepanjang hari.

Founder sekaligus Perfumer Best Perfume Store, Josh Frost, mengatakan kondisi iklim tropis membuat kualitas sebuah parfum tidak bisa dinilai hanya dalam hitungan menit.

Baca Juga:

Menurutnya, suhu yang hangat dan kelembapan tinggi memengaruhi cara parfum bereaksi di kulit sehingga karakter aroma akan terus berkembang seiring waktu.

"Komentar yang paling sering kami dengar adalah, 'Saya suka aromanya saat mencobanya di toko, tetapi ternyata wanginya tidak bertahan seperti yang saya bayangkan.' Padahal, semprotan pertama hanya menunjukkan sebagian kecil dari karakter sebuah parfum," ujar Josh, dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Ia menjelaskan, kualitas parfum baru terlihat saat memasuki fase dry-down, yakni ketika aroma awal mulai menguap dan karakter utama parfum muncul.

Baca Juga:

Pada fase yang umumnya terjadi setelah delapan hingga sepuluh jam pemakaian, formulasi dan kualitas bahan baku dinilai benar-benar menentukan performa sebuah wewangian.

"Di iklim tropis seperti Indonesia, kualitas sebuah parfum justru mulai terlihat setelah delapan hingga sepuluh jam pemakaian. Pada fase itulah kita bisa melihat apakah formulasi, konsentrasi fragrance, dan kualitas bahan bakunya benar-benar mampu mempertahankan karakter aromanya," katanya.

Di iklim tropis seperti Indonesia, performa wewangian dinilai setelah digunakan selama delapan hingga sepuluh jam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   parfum  produk wewangian  Best Perfume Store  Kualitas 
BERITA PARFUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp