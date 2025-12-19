Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Hobi

Parfum dan Fesyen Berpadu dalam two., Simbol Gaya Personal Masa Kini

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:49 WIB
Parfum dan Fesyen Berpadu dalam two., Simbol Gaya Personal Masa Kini - JPNN.COM
Parfum dan Fesyen Berpadu dalam two., Simbol Gaya Personal Masa Kini. Foto: Beautynow

jpnn.com, JAKARTA - BEAUTYNOW® memperluas eksplorasi kreatifnya dengan meluncurkan two., sebuah fragrance yang menandai pertemuan dunia parfum dan fesyen dalam satu narasi gaya dan identitas.

Melalui peluncuran ini, BEAUTYNOW® menegaskan bahwa wewangian bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari ekspresi diri yang menyatu dengan gaya hidup modern.

Kolaborasi tersebut terwujud bersama Frances.RTW, rumah mode asal Jakarta yang dikenal dengan rancangan busana versatile dan chic.

Baca Juga:

Frances.RTW merancang koleksinya secara mandiri dengan filosofi keanggunan yang effortless, menghadirkan busana yang relevan dikenakan dari aktivitas profesional hingga momen santai.

Pemilik Frances.RTW, Clarissa Kurniawan, menilai kolaborasi parfum bersama BEAUTYNOW® sebagai langkah strategis untuk memperluas cakrawala kreatif.

Menurutnya, wewangian memiliki peran penting sebagai perpanjangan identitas dan emosi, sejalan dengan karakter Frances.RTW yang mengusung gaya personal dan fleksibel.

Baca Juga:

“Dari runway ke real life: ready-to-wear yang merayakan kecantikan sejati dan gaya yang personal,” ujar Clarissa, dalam keterangannya, Jumat (19/12).

Peluncuran two. mencerminkan komitmen BEAUTYNOW® dalam menghadirkan karya fragrance yang relevan dengan ritme kehidupan urban.

BEAUTYNOW® meluncurkan two., memadukan parfum dan fesyen dalam satu narasi gaya dan identitas modern

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BEAUTYNOW®  parfum  Fesyen  rumah mode 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp