Parfum dan Fesyen Berpadu dalam two., Simbol Gaya Personal Masa Kini

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BEAUTYNOW® memperluas eksplorasi kreatifnya dengan meluncurkan two., sebuah fragrance yang menandai pertemuan dunia parfum dan fesyen dalam satu narasi gaya dan identitas.

Melalui peluncuran ini, BEAUTYNOW® menegaskan bahwa wewangian bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari ekspresi diri yang menyatu dengan gaya hidup modern.

Kolaborasi tersebut terwujud bersama Frances.RTW, rumah mode asal Jakarta yang dikenal dengan rancangan busana versatile dan chic.

Frances.RTW merancang koleksinya secara mandiri dengan filosofi keanggunan yang effortless, menghadirkan busana yang relevan dikenakan dari aktivitas profesional hingga momen santai.

Pemilik Frances.RTW, Clarissa Kurniawan, menilai kolaborasi parfum bersama BEAUTYNOW® sebagai langkah strategis untuk memperluas cakrawala kreatif.

Menurutnya, wewangian memiliki peran penting sebagai perpanjangan identitas dan emosi, sejalan dengan karakter Frances.RTW yang mengusung gaya personal dan fleksibel.

“Dari runway ke real life: ready-to-wear yang merayakan kecantikan sejati dan gaya yang personal,” ujar Clarissa, dalam keterangannya, Jumat (19/12).

Peluncuran two. mencerminkan komitmen BEAUTYNOW® dalam menghadirkan karya fragrance yang relevan dengan ritme kehidupan urban.