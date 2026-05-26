Pariwisata & Ekonomi Syariah Jadi Andalan Baru Pertumbuhan PDB Jateng 2027

jpnn.com, KUDUS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, yakni pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

Optimalisasi dua sektor itu guna mengerek target pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebesar 6%-7,4%.

“Pertumbuhan ekonomi kita sudah 5,89% di triwulan I 2026. Kalau bisa kita tingkatkan lagi,” tegas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di sela acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa, 26 Mei 2026.

Acara tersebut dihadiri juga oleh Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, bupati atau wakil bupati, beserta Forkopimda eks karesidenan Pati yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora (Jekuti-Banglor).

Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahan pangan yang sudah dimulai pada 2026, serta upaya meningkatkan realisasi investasi.

Luthfi meyakini, sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.



Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 5,37%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,60%.

Bahkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng 2022-2025 menunjukkan tren meningkat. Dari 3,29% pada 2022 menjadi 3,40% pada 2023, lalu naik signifikan pada 2024 sebesar 3,56%, dan pada 2025 mencapai 3,74%. Tren peningkatan ini menegaskan peran pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.



Kunjungan wisatawan pada 2022 sampai dengan 2025 juga mengalami peningkatan. Tahun 2022 sebanyak 46,6 Juta orang, menjadi 74,4 Juta orang pada tahun 2025 (naik 59,73%). Peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan Jateng merupakan destinasi favorit bagi wisatawan.



Adapun dalam acara Rembug Pembangunan tersebut, telah ditetapkan target pembangunan pariwisata untuk daerah Kudus, Jepara, Rembang, Pati, dan Blora.

Kabupaten Kudus jadi daerah dengan target tertinggi, yakni sekitar 3,7 juta kunjungan wisatawan. Selanjutnya, Kabupaten Rembang menargetkan hampir 3 juta kunjungan wisatawan, disusul Jepara sekitar 2,4 juta wisatawan.