Park Serpong Mendapat Penghargaan Project of the Year di Ajang GPA 2025: The Legacy

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand, meraih penghargaan sebagai Project of the Year dan Best of the Best Zillenial Housing di ajang Golden Property Awards (GPA) 2025: The Legacy.

CEO IPW, Ali Tranghanda menyampaikan bahwa GPA 2025: The Legacy hadir sebagai suatu penghargaan sekaligus sistem pembuktian kualitas proyek berbasis data dan integritas dengan standar penilaian yang ketat.

Ali juga menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi referensi penting yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor properti.

Dalam prosesnya, khusus untuk proyek properti, GPA 2025: The Legacy menyeleksi hampir 500 proyek dari berbagai skala maupun wilayah serta diverifikasi ketat yang berlangsung selama delapan bulan.

Penilaian dilakukan melalui sistem IPW Standard Project Rating 2.1, dengan 24 kriteria yang terukur mencakup aspek location, development, management, dan marketing.

Dalam acara yang sama, Founder Lippo Group Mochtar Riady serta tokoh senior properti James Riady memperoleh The Legacy Golden Property Awards sebagai bentuk penghormatan terhadap para pionir industri properti Indonesia.

CEO LippoLand, David Iman Santosa menyatakan pihaknya bangga menerima penghargaan GPA 2025: The Legacy yang diraih Park Serpong. Hal itu sekaligus diharapkan menjadi bekal motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi menghasilkan beragam produk properti berkualitas di masa mendatang.

"Kami sangat gembira bisa memenuhi kebutuhan begitu banyaknya hunian dan bisnis konsumen di Park Serpong. Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi tolok ukur kredibilitas, kualitas, dan integritas bagi industri properti nasional," tutur David Iman Santosa dalam keterangannya, Jumat (3/10).