Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Parkir Digital di Surabaya Makin Luas, Kini Didukung 926 Petugas

Kamis, 11 Juni 2026 – 15:51 WIB
Parkir Digital di Surabaya Makin Luas, Kini Didukung 926 Petugas - JPNN.COM
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mencatat hingga 8 Juni 2026 jumlah petugas parkir yang telah menerapkan pembayaran non tunai mencapai 926 orang, meningkat dari sebelumnya 819 petugas. Foto: Diskominfo Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mencatat hingga 8 Juni 2026 jumlah petugas parkir yang telah menerapkan pembayaran non-tunai mencapai 926 orang, meningkat dari sebelumnya 819 petugas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo, mengatakan perluasan itu merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan parkir yang lebih modern dan transparan.

“Semakin luas penerapan parkir digital, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat."

Baca Juga:

"Selain mempermudah transaksi, sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di lapangan,” kata Trio, Rabu (10/6).

Seiring bertambahnya petugas parkir digital, Dishub Surabaya juga memperkuat sistem pengawasan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah pemasangan foto juru parkir pada rambu parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU).

Baca Juga:

Melalui program itu, masyarakat dapat mengenali petugas resmi yang bertugas di setiap titik parkir sekaligus membantu pengawasan terhadap pelaksanaan sistem parkir digital.

“Pemasangan dilakukan melalui pendataan dan pemotretan langsung di lokasi sebelum foto dicetak dan ditempel pada rambu kawasan parkir digital,” ujarnya.

Parkir digital di Surabaya terus meluas. Hingga Juni 2026, sebanyak 926 juru parkir telah menerapkan pembayaran non-tunai di berbagai ruas jalan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   parkir digital di Surabaya  dishub kota surabaya  petugas parkir digital  juru parkir 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp