JPNN.com - Daerah - Sumsel

Parkir Liar dan Lonjakan Kendaraan Picu Kemacetan di Kawasan RSUP Palembang

Selasa, 03 Februari 2026 – 14:20 WIB
Parkir Liar dan Lonjakan Kendaraan Picu Kemacetan di Kawasan RSUP Palembang - JPNN.COM
Kemacetan yang terjadi di samping Rumah Sakit Umum Palembang. Foto: dokumen RSMH Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Kawasan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Mohammad Hoesin Palembang terus mengalami kemacetan parah, terutama pada jam sibuk. 

Keterbatasan lahan parkir dan maraknya juru parkir (jukir) liar di sepanjang jalan samping rumah sakit menjadi pemicu utama penyempitan badan jalan yang menghambat arus lalu lintas. 

Kondisi ini diperparah oleh lokasi rumah sakit yang berada satu kawasan dengan beberapa instansi, seperti Sekolah Al-Azhar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. 

Akibatnya terjadi penumpukan volume kendaraan secara bersamaan saat jam masuk dan pulang kantor serta aktivitas sekolah. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, kemacetan terjadi dalam beberapa gelombang waktu

Pagi (06.45 - 08.00 WIB) puncak arus masuk karyawan dan antar sekolah. 

Siang (10.00 - 11.00 WIB dan 13.30 - 14 - 30 WIB) jam penjemputan siswa TK hingga SD bersamaan dengan jam kunjungan pasien. 

Sore (16.00 - 17.00 WIB) puncak kemacetan akibat jam pulang kerja dan sekolah secara serentak. 

Kemacetan yang terjadi di samping Rumah Sakit Umum Palembang disebabkan oleh maraknya parkir liar.

