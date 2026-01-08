Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Parlemen Merayakan Natal 2025 Kamis Besok, Dorong Penegakan Prinsip Kemanusiaan

Kamis, 15 Januari 2026 – 00:42 WIB
DPR bersama MPR dan DPD bakal menggelar Perayaan Natal 2025 Kamis (15/1) besok yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan gotong royong. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - DPR bersama MPR dan DPD bakal menggelar Perayaan Natal 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1) dengan tema Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga.

Ketua Panitia Perayaan Natal DPR, MPR, dan DPD Martin D. Tumbelaka menyebut perayaan kali ini diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas di tengah tantangan bangsa.

Martin mengatakan bahwa acara natal legislatif terbagi dalam dua sesi utama, yakni ibadah syukur dan seremoni perayaan.

"Sama seperti tahun lalu, pukul 16.00 WIB kami mulai dengan ibadah Natal. Perayaannya akan berlangsung hingga pukul 20.30 WIB di ruangan yang sama," ujar Martin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Dia menuturkan pimpinan MPR, DPR, dan DPD diundang secara fisik menghadiri acara Perayaan Natal 2025.

"Kami sedang menunggu kepastian dari pimpinan DPR, mungkin nanti akan ada perwakilan yang hadir. Kami terus berkoordinasi," ujar Martin.

Ketua Dewan Pembina Persekutuan Doa Oikumene (PDO) Parlemen Indonesia Mercy Chriesty Barends menyebut sisi kemanusiaan dan gotong royong akan dikedepankan dalam perayaan Natal 2025.

"Mari kita terus mengasah kepekaan dan solidaritas sosial. Jangan diam. Kita adalah mereka dan mereka adalah kita. Kesulitan mereka juga adalah kesulitan kita," tegas Mercy.

DPR bersama MPR dan DPD bakal menggelar Perayaan Natal 2025 Kamis (15/1) besok yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan gotong royong.

