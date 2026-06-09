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JPNN.com - Nasional - Hukum

Partai Demokrat Bantah Keterkaitan AHY dengan Sony Sonjaya dalam Kasus BGN

Selasa, 09 Juni 2026 – 23:23 WIB
Partai Demokrat Bantah Keterkaitan AHY dengan Sony Sonjaya dalam Kasus BGN - JPNN.COM
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Foto/arsip : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Demokrat membantah kabar adanya keterkaitan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Sony Sonjaya terkait kasus Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan AHY tidak mengenal maupun memiliki hubungan komunikasi dengan Sony Sonjaya.

“AHY tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY juga tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” kata Herzaky dalam pernyataan tertulis, Selasa (9/6).

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Herzaky juga menegaskan AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, maupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG ataupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Herzaky, unggahan yang beredar tersebut memuat frasa '2 Orang Kolonel usulan AHY', tetapi tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan 'AHY' maupun siapa '2 Orang Kolonel' yang dimaksud.

“Apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, maka pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apa pun,” ujarnya.

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Oleh sebab itu, Partai Demokrat menilai penyebutan frasa '2 Orang Kolonel usulan AHY' jika merujuk kepada Agus Harimurti Yudhoyono, merupakan informasi yang tidak benar.

“Hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” tegas Herzaky.

Demokrat membantah adanya keterkaitan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Sony Sonjaya terkait kasus Badan Gizi Nasional (BGN).

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TAGS   Partai Demokrat  Demokrat  AHY  Sony Sanjaya  BGN  MBG  Agus Harimurti Yudhoyono 
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