Partai Garuda Lantik Pengurus DPD dan 35 DPC se-Jateng, Siap Kawal Program Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah beserta 35 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Tengah di Hotel Siliwangi, Semarang, Sabtu (27/6).

Pelantikan yang mengusung tema Maju Bersama Partai Garuda itu dihadiri jajaran pengurus DPP, DPD, dan DPC dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Ketua Umum DPP Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab seluruh pengurus untuk membesarkan partai melalui kerja nyata.

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"Kita tidak hanya melantik pengurus, tetapi juga melantik semangat, tanggung jawab, dan komitmen untuk membesarkan Partai Garuda. Jabatan bukanlah kehormatan yang dibanggakan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata di tengah masyarakat," kata Ridha dikutip JPNN.com, Minggu (28/6).

Ridha menegaskan soliditas organisasi dari tingkat pusat hingga daerah menjadi modal penting untuk memperkuat peran Partai Garuda dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Menurut dia, Partai Garuda akan mengawal pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Kita dukung program Presiden Prabowo yang berpihak kepada masyarakat. Kader-kader Partai Garuda juga akan terlibat mengawal pelaksanaannya agar benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Garuda Jawa Tengah Adi Wiyata menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dengan memperkuat konsolidasi hingga tingkat akar rumput.