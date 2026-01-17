Partai Gema Bangsa Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Partai Gema Bangsa mendukung Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan saat membacakan deklarasi partai di Jakarta, Sabtu.

"Partai Gema Bangsa mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam pemilu tahun 2029," kata Sopiyan saat membacakan deklarasi di Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengatakan dukungan partainya bukan tanpa alasan. Menurutnya membangun Indonesia bukan tugas ringan dan lima tahun dinilai terlalu singkat.

"Membangun Indonesia yang begitu besar itu enggak cukup 5 tahun, enggak realistis kalau hanya satu periode. Dua periode itu syarat minimal seseorang pemimpin itu bisa teruji, apakah yang menjadi bagian dari gagasannya atau misi perjuangannya itu bisa tercapai atau tidak," ujar Rofiq.

Menurutnya masyarakat bisa lebih banyak menikmati manfaat pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam waktu 10 tahun.

"Kalau hanya lima tahun menurut saya tidak akan menghasilkan, tidak banyak yang dihasilkan, tapi kalau 10 tahun saya yakin bisa kita rasakan, ada dampak," ujarnya.

Partai Gema Bangsa hari ini secara resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru yang siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.