Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Partai Gema Bangsa Segera Deklarasi, Usung Desentralisasi Politik & Prabowo Maju Pilpres 2029

Jumat, 16 Januari 2026 – 21:47 WIB
Partai Gema Bangsa Segera Deklarasi, Usung Desentralisasi Politik & Prabowo Maju Pilpres 2029 - JPNN.COM
Konferensi pers pengurus Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) yang akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru. Foto: dokumentasi Partai Gema Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) secara resmi akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru yang akan meramaikan kontestasi jelang Pemilu 2029.

Deklarasi bakal dilakukan di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Sabtu (17/1) siang besok.

Ketua Panita sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro menjelaskan deklarasi diselenggarakan bertepatan dengan satu tahun perjalanan Partai Gema Bangsa.

Baca Juga:

"Pada Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di JICC, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru melalui acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa," ucap Joko, dalam keterangannya.

Menurut dia, deklarasi akan dihadiri oleh 514 pengurus daerah dan ada 1.124 pengurus seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi.

Gema Bangsa juga mengundang parpol baik parlemen dan nonparlemen, aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat lintas organisasi.

Baca Juga:

Joko menjelaskan kegiatan itu sekaligus upaya membangun fondasi kelembagaan partai dengan terbentuknya 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota.

Saat deklarasi, kata Joko, Partai Gema Bangsa juga akan mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto sekaligus untuk kembali maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029. Alasannya, partai memiliki kesamaan visi dengan program Prabowo.

Partai Gema Bangsa akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru yang akan meramaikan kontestasi jelang Pemilu 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Partai Gema Bangsa  Desentralisasi Politik  Prabowo  Prabowo Subianto  Pilpres 
BERITA PARTAI GEMA BANGSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp