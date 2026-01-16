Partai Gema Bangsa Segera Deklarasi, Usung Desentralisasi Politik & Prabowo Maju Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) secara resmi akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik baru yang akan meramaikan kontestasi jelang Pemilu 2029.

Deklarasi bakal dilakukan di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Sabtu (17/1) siang besok.

Ketua Panita sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro menjelaskan deklarasi diselenggarakan bertepatan dengan satu tahun perjalanan Partai Gema Bangsa.

"Pada Sabtu tanggal 17 Januari 2026 di JICC, Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru melalui acara deklarasi Partai Gerakan Mandiri Bangsa," ucap Joko, dalam keterangannya.

Menurut dia, deklarasi akan dihadiri oleh 514 pengurus daerah dan ada 1.124 pengurus seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi.

Gema Bangsa juga mengundang parpol baik parlemen dan nonparlemen, aktivis, mahasiswa, dan elemen masyarakat lintas organisasi.

Joko menjelaskan kegiatan itu sekaligus upaya membangun fondasi kelembagaan partai dengan terbentuknya 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota.

Saat deklarasi, kata Joko, Partai Gema Bangsa juga akan mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto sekaligus untuk kembali maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029. Alasannya, partai memiliki kesamaan visi dengan program Prabowo.