Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Partai Gerakan Rakyat Blak-blakan Menyebut Anies Baswedan

Senin, 19 Januari 2026 – 04:27 WIB
Partai Gerakan Rakyat Blak-blakan Menyebut Anies Baswedan - JPNN.COM
Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid (kedua kiri) bersama Anggota Kehormatan Anies Baswedan (tengah), Ketua Dewan Pakar Sulfikar Amir (kiri), Sekjen M. Ridwan (kedua kanan), dan Bendahara Umum Prita Subono (kanan) secara simbolik membuka Rakernas I 2026 Gerakan Rakyat di Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/bar

jpnn.com - JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik.

Partai Gerakan Rakyat menyatakan harapan agar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dapat menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat di Jakarta, Minggu (18/1).

Baca Juga:

Terang-terangan, Sahrin mengatakan bahwa arah perjuangan Gerakan Rakyat ke depannya adalah Anies Baswedan.

“Sudah jelas arah perjuangan kita (Partai Gerakan Rakyat) ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya.

Adapun Anies telah diberikan kartu tanda anggota nomor 0001 oleh Sahrin pada 17 Desember 2025.

Baca Juga:

Sementara itu, dia mengatakan Gerakan Rakyat menargetkan pada Februari 2026 sudah terdaftar di Kementerian Hukum RI sebagai parpol.

Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk berjiwa militan demi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai parpol.

Partai Gerakan Rakyat menargetkan pada Februari 2026 sudah terdaftar sebagai parpol, berharap Anies Baswedan jadi presiden.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gerakan Rakyat  Partai Gerakan Rakyat  Anies Baswedan  Sahrin hamid 
BERITA GERAKAN RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp