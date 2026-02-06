Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Partai Gerindra Berulang Tahun Ke-18, Megawati Minta Hasto Kirimkan Bunga Ucapan Selamat

Jumat, 06 Februari 2026 – 20:22 WIB
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di area patung Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengirim bunga ucapan selamat dari partainya untuk Gerindra yang berulang tahun ke-18 pada Jumat (6/2) ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku dihubungi langsung oleh Megawati pada Jumat siang agar partai segera mengirimkan ucapan buat Gerindra.

"Jadi, pada hari ini, tadi saya ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan pesan dari beliau, karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra, sehingga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gerindra," kata Hasto menjawab awak media di kompleks GBK, Jakarta, Jumat ini.

Dia mengatakan langkah PDIP mengirim bunga sebenarnya sebagai tradisi kepartaian yang positif ketika pihak lain merayakan hari jadi.

"Itu tradisi kepartaian, kan. Setiap partai mengadakan ulang tahun. Ada event-event besar, kami berkirim surat, kan," kata Hasto.

Selain itu, kata dia, langkah PDIP mengirim bunga ucapan selamat ultah bagi Gerindra menjadi tanda lekatnya hubungan Megawati dan Prabowo Subianto.

"Ini menjadi suatu tradisi dan persahabatan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata dia.

Diketahui, Gerindra pada Jumat ini merayakan HUT ke-18. Partai berlambang kepala burung Garuda itu menggelar perayaan acara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ini.

