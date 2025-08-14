Partai Gerindra Lakukan Pembinaan Terhadap Bupati Pati Sudewo

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Partai Gerindra melakukan pembinaan terhadap Bupati Pati Sudewo terkait polemik penaikan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Prasetyo sendiri menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di DPP Partai Gerindra. Sementara Sudewo juga merupakan Kader Partai Gerindra.

“Beliau adalah kader Partai Gerindra, secara internal kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama itu kami lakukan, pembinaan itu kami lakukan,” ucap Pras di Istana Negara, Rabu (13/8).

Menurut dia, pembinaan terhadap Sudewo dilakukan oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono dan Ketua DPD Gerindra.

“Kami sendiri pun juga selaku ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan yang tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan,” jelasnya.

Dia menuturkan bahwa sebagai pejabat publik apalagi juga membawa nama baik partai, Sudewo memang seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan apalagi berhubungan dengan masyarakat.

Meski telah menyampaikan permintaan maaf, tetapi masyarakat terlanjur bereaksi terhadap kebijakan dan pernyataan Sudewo.

“Itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati,” kata dia.