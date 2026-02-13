Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Partai-Partai Menyatakan Dukungan untuk Prabowo, Praktisi: Ini Soal Loyalitas

Jumat, 13 Februari 2026 – 18:16 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wajar para partai politik secara dini mengungkapkan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kontestasi Pilpres 2029.

"Ekspresi dukungan itu hanya terbaca sebagai loyalitas politik dan dimaklumi utamanya PAN yang memang sejak awal sangat loyal pada Presiden Prabowo," kata Dedi melalui layanan pesan, Jumat (13/2).

Diketahui, tiga partai lingkaran pemerintah, yakni Gerindra, PAN, dan PKB secara blak-blakan mendukung Prabowo menjabat Presiden RI dua periode. 

Sementara itu, partai lingkaran pemerintah lainnya, seperti Golkar, Demokrat, hingga PKS belum menentukan arah dukungan pada Pilpres 2029.

Menurut Dedi, partai yang tak blak-blakan mendukung Prabowo dua periode sedang menunggu situasi politik, utamanya bagi Demokrat dan PKS.

"Menghitung situasi, apakah Prabowo masih perlu didukung atau nanti akan muncul tokoh baru yang lebih siap," lanjutnya.

Menurut Dedi, sikap Demokrat yang tak blak-blakan juga bisa dipahami agar pernyataan dukungan Prabowo tidak diartikan partai berkelir biru menyokong Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2029.

"Demokrat secara khusus sangat rasional jika belum menyatakan dukungan, karena mereka khawatir dukungan dini itu dianggap sekaligus mendukung Gibran," kata dia.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai partai ingin menunjukkan loyalitas ketika menyatakan dukungan bagi Prabowo menjabat Presiden dua periode.

