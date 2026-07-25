Partai Ummat Hadiri Harlah PKB, Bawakan Pesan Damai untuk Dunia Politik Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar dan Sekretaris Jenderal Ummat Taufik Hidayat menghadiri peringatan harlah ke 28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru-baru ini di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Heikal dan Taufik secara khusus membawa pesan dan doa dari Ketua Majelis Syura DPP Partai Ummat Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi beserta semua kader partai untuk kemajuan PKB dalam dunia politik tanah air.

"Kami dari Partai Ummat turut bangga atas harlah ke 28 tahun Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar," ujar Heikal.

Dia berharap ke depan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk rekonsiliasi dan berkolaborasi membangun bangsa bersama.

"Kami Partai Ummat sangat terbuka dan siap dengan saran dan kritik yang konstruktif, bukan sebaliknya," tegas Heikal.

Peringatan harlah PKB yang mengusung tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" dan mempopulerkan istilah 'Prabowonomics' itu juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Dalam acara harlah PKB tersebut terlihat para kader PKB tampil kompak mengenakan baju kaus bertuliskan Prabowonomics.

Adapun istilah Prabowonomics tersebut adalah sebagai simbol dukungan atas kemandirian ekonomi nasional merupakan sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.