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JPNN.com - Politik - Parpol

Partai Ummat Minta Prabowo Bersihkan Oknum Nakal di Institusi Penegak Hukum

Rabu, 29 Juli 2026 – 16:30 WIB
Partai Ummat Minta Prabowo Bersihkan Oknum Nakal di Institusi Penegak Hukum - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar. Foto: dok GIM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar menyatakan Partai Ummat  mendukung program maupun kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya melawan kezaliman, menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Tokoh ormas dan aktivis hukum itu juga menyerukan persatuan Indonesia untuk fokus dan berani memberantas korupsi sampai ke akar - akarnya. 

Partai Ummat, lanjutnya, meminta dan mendorong pemerintah mengevaluasi semua institusi penegak hukum dan bersih-bersih dari oknum - oknum yang korup.

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"Bayangkan saja jika perampok menggunakan seragam aparat penegak hukum dan punya kantor mewah dan megah, sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bukan? Hal ini sesuai dengan visi dan misi landasan AD Partai Ummat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sampai ke akar - akarnya wajib didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, " tegas Heikal.

Dia juga meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mengelola kekayaan alam secara berdaulat sesuai mandat UUD 1945.

Heikal mengingatkan tentang kedaulatan sumber daya alam dan meminta pemerintah memastikan rakyat mendapat manfaat maksimal dari kekayaan sumber daya alam tanpa kebocoran.

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"Tentunya kami mendukung  berbagai macam program yang telah dijanjikan saat kampanye dan canangkan pemerintah Prabowo  yang telah janji kampanyenya ketahanan pangan memberikan Makanan Bergizi Gratis, (MBG), Program Koperasi Merah Putih, dan Program  Sekolah Rakyat, "pungkas Heikal. (flo/jpnn)

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Partai Ummat mendorong pemerintah mengevaluasi semua institusi penegak hukum dan bersih-bersih dari oknum - oknum yang korup.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

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TAGS   Partai Ummat  Heikal Safar  Prabowo Subianto  oknum polisi  oknum jaksa 
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