Politik - Parpol

Partai Ummat Puji Capaian Program Prabowo, Mulai dari MBG dan Sekolah Rakyat

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 05:40 WIB
Ketua Umum Partai Ummat Aznur Syamsu menilai pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia. Foto: Instagram @aznursyamsu

jpnn.com, JAKARTA - Partai Ummat mengapresiasi berbagai capaian pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Ketua Umum Partai Ummat Aznur Syamsu menilai pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia.

“Kami mengapresiasi fokus Presiden Prabowo pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan adalah pondasi dari keadilan sosial yang sesungguhnya,” ujar Aznur, Jumat (15/8).

Aznur mengaku, salah satu kebijakan yang disorot positif adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menurut dia, program ini tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga memperkuat konsentrasi belajar dan mencegah stunting sejak dini.

“Program MBG adalah langkah konkret dalam membangun generasi sehat dan cerdas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata di tengah rakyat,” jelas Aznur.

Partai Ummat juga mengapresiasi pembangunan dan penguatan Sekolah Unggulan serta Sekolah Rakyat yang memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil dan komunitas akar rumput.

“Kami mendukung upaya pemerataan pendidikan dengan pendekatan berbasis karakter, akhlak, dan pemberdayaan lokal. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi pusat pembentukan nilai dan kemandirian,” tegasnya.

