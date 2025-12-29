Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Partainya Prabowo Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Alasannya

Senin, 29 Desember 2025 – 10:58 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih DPRD di masing-masing daerah.

Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono, Senin.

Dia menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

Pada 2015 lalu, menurut dia, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun.

Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit, hingga pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp 37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan,” kata dia.

Begitu pun dengan ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini. Dia menilai ongkos politik cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.

