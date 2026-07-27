Parti Libur 2026 Segera Digelar, Ini Daftar Penampil dan Harga Tiket

jpnn.com, BATU - Festival musik, Parti Libur 2026 segera digelar di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada 1-2 Agustus 2026.

Beberapa hari menjelang penyelenggaraan, Parti Libur 2026 mengumumkan full line up lengkap yang bakal memeriahkan akhir pekan ini.

Dengan konsep festival lintas genre, Parti Libur tahun ini menghadirkan lebih dari 80 penampil dari berbagai generasi.

Band maupun penyanyi dari pop, indie rock, hardcore, metal, punk, reggae, hip-hop, elektronik, hingga musik tradisional modern siap beraksi di sekitar 9 area panggung yang disiapkan Parti Libur 2026.

Beberapa musisi ternama yang dipastikan hadir yakni Seringai, FSTVLST, The Upstairs, Kelompok Penerbang Roket, Mocca, Efek Rumah Kaca, Barasuara, Morfem, DeadSquad, The Brandals, Dongker, NTRL, Hindia, Feast, Down For Life, dan lainnya.

Tidak hanya menampilkan musisi yang sudah memiliki basis penggemar, Parti Libur 2026 juga memberikan ruang bagi band dan musisi independen dari berbagai daerah.

Sederet nama seperti Murphy Radio, Begundal Lowokwaru, Nganchuk Crew, Blue Waves, Eastcape, Beeswax, Primitive Chimpanzee, Coldiac, Dazzle, Enamore, hingga puluhan lainnya siap memberi penampilan terbaik.

Keberagaman line up tersebut menjadi salah satu daya tarik utama Parti Libur 2026. Dalam satu festival, penonton bisa menikmati berbagai sajian dan bersenang-senang dengan teman.